Ibra in, Suso out: l'arrivo dello svedese potrebbe tagliare lo spagnolo

La ventata di entusiasmo portata da Zlatan Ibrahimovic è stata una necessaria sferzata non solo per i tifosi rossoneri ma anche per la rosa del Milan. La personalità e il talento di un campione come lo svedese saranno un'ispirazione per tutta la squadra che, di riflesso, dovrà assorbire il carattere dell'ex Galaxy e trasformarlo in un'energia di crescita collettiva. Giocatori come Piatek, Calhanoglu, Leao e Suso potranno solo che migliorare con a fianco Ibrahimovic sempre che, proprio per l'arrivo dello svedese, non siano tagliati. L'ingombrante presenza di talento e di leadership del ragazzo di Malmö, infatti, non saranno messi in panchina ma con tutta probabilità avranno un meritato posto da titolare; in questo senso, quindi, oltre ai vari Piatek e Leao a rischiare potrebbe essere Suso. Lo spagnolo, infatti, oltre alla scarsa condizione in caso di un modulo a due punte potrebbe restare fuori dalle gerarchie di Pioli che potrebbe decidere di affiancare ad Ibra, per l'appunto, una delle altre punte a disposizione. Ibrahimovic è tornato e, si sa, pur di giocare non farà sconti a nessuno. Come è giusto che sia.