Ibra lavora per recuperare: la sua media-gol fu impressionante l'anno scorso

Come è emerso nella giornata di ieri, Zlatan Ibrahimovic è a Milanello e prosegue il suo lavoro di recupero dall'operazione al ginocchio con un programma di allenamento personalizzato in vista del suo ritorno in campo. Pioli non vede l'ora di recuperarlo non solo per la caratura e lo spessore all'interno dello spogliatoio ma anche perché la media-gol di Zlatan nella passata stagione, come riporta il Corriere dello Sport, è stata impressionante. Una rete ogni 125 minuti nello scorso campionato per lo svedese, a oltre 40 anni.