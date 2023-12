Ibra lontano da Milanello: ecco quando tornerà in città

vedi letture

L'assenza di Zlatan Ibrahimovic da Milanello nei giorni che hanno seguito il Natale, ha generato molte chiacchiere. Lo svedese, da poche settimane rientrato nel club rossonero come adivsor di RedBird, ha presenziato solo ad alcuni allenamenti e alla gara di Salerno ma ancora non si è capito come e cosa prevederà il suo ruolo, a livello concreto.

In questi giorni Ibrahimovic si trova a Miami, stando a Pioli per impegni già presi prima di rientrare nella famiglia rossonera. Inutile dire che non sarà presente oggi a San Siro, così come non ci sarà neanche il 2 per la gara di Coppa Italia che il Milan giocherà in casa contro il Cagliari. Il ritorno di Ibra, infatti, è previsto per il 4 gennaio, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.