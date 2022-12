Ibra: "Lukaku? Spero stia bene. Ma io penso solo a me, mica agli altri: loro devono avere paura"

MilanNews.it

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così della Supercoppa contro l'Inter e del record in Champions League come marcatore più anziano della storia della competizione: "Spero di essere in campo contro l’Inter ma chissà. Lukaku? Niente da dirgli, spero stia bene e che possa esserci. Lo stesso augurio che mi faccio io. Per il resto penso a me, mica agli altri: loro devono avere paura. E il record della Champions non mi interessa. Mi interessa segnare, solo quello".