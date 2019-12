La rottura tra Ibrahimovic e i tifosi del Malmö è ormai totale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo la statua è stato danneggiato anche un mosaico a Rosengard, il quartiere di Ibra: i denti del suo volto sono stati anneriti e alla scritta "Puoi togliere il ragazzo dal ghetto ma non il ghetto dal ragazzo" è stata aggiunta la frase "Sì, però il ragazzo può pagare per uscirne".