Ibra "Milan giovane e affamato, io alzo la media..."

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - "Un gol bello, si, ma soprattutto da tre punti in una partita molto difficile". Zlatan Ibrahimovic si gode l'ennesima giornata da protagonista, decisivo nella vittoria del Milan in casa dell'Udinese. "E' la squadra più giovane d'Europa, ci sono solo uio che alzo la media - ha detto il campione svedese ai microfoni di Dazn - sono ragazzi che hanno una fame incredibile, noi dobbiamo tutti continuare a lavorare e pensare positivo. Vediamo poi dove arriveremo. La squadra sta facendo molto bene, si lavora e si soffre allo stesso tempo. Spero si possa tornare alla normalità tutti, e che presto il pubblico possa vedere questo Milan e accompagnarci in questa avventura". (ANSA).