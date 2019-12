Ibra-Milan, tre date importanti nella storia fra lo svedese e i rossoneri

Sono tre le date più importanti, quelle che hanno segnato la storia fra Zlatan Ibrahimovic e il Milan. La prima non può che essere il 28 luglio 2010, quando il gigante svedese divenne ufficialmente un nuovo attaccante rossonero. L'operazione fu un capolavoro di Adriano Galliani, che convinse il Barcellona a lasciar andar via Ibra in prestito, con il riscatto fissato a 24 milioni. L'amore fra Zlatan e il Diavolo sbocciò subito e ne beneficiarono tutti: al termine della stagione arrivò lo scudetto, il diciottesimo della storia rossonera. Purtroppo anche le love story più belle possono finire: il 18 luglio 2012 Ibra venne ceduto (insieme a Thiago Silva) al PSG, per una cifra complessiva di circa 60 mln di euro. Per la prima volta nella sua carriera lo svedese cambiò casacca contro la sua volontà, e negli anni a seguire non si nascose, raccontando a più riprese la sua delusione per aver dovuto lasciare il Milan, considerato ormai una seconda casa. Ma una famosa canzone di Venditti recita: "Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano...". Ed eccoci quindi ad oggi, 27 dicembre 2019. L'annuncio ufficiale è di pochi minuti fa, Zlatan Ibrahimovic è di nuovo un giocatore del Milan, pronto a far incendiare San Siro come qualche anno fa. Amori indivisibili, indissolubili, inseparabili...