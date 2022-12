Ibra: "Negli ultimi sei mesi della scorsa stagione ho sofferto tantissimo, non volevo dirlo per non portare negatività sulla squadra"

MilanNews.it

Pochi giorni dopo la conquista dello scudetto, Zlatan Ibrahimovic ha deciso di operarsi, consapevole che per il ritorno in campo sarebbero serviti diversi mesi. Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, lo svedese ha spiegato perchè ha deciso di sottoporsi a questo intervento chirurgico al ginocchio: "Perché sento ancora l’adrenalina, l’emozione del pubblico, l’odore del campo. E perché non mi accontento, voglio sempre fare di più. Così mi sento vivo. Ho scelto di operarmi non solo per poter andare avanti a giocare ma anche per stare bene: negli ultimi sei mesi della scorsa stagione ho sofferto tantissimo, in silenzio. Non volevo dirlo per non portare negatività sulla squadra".