Ibra ora punta il record di anzianità di Totti. Per quello di Costacurta serve un altro rinnovo

Il record di Ballotta, 44 anni e 38 giorni, è lì e probabilmente vi resterà, a meno che Buffon non rinnovi per altri due anni con la Juventus. Ma dove può arrivare Zlatan Ibrahimovic, nella classifica dei calciatori più anziani nella storia della Serie A? Il centravanti del Milan, che oggi ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2022 (quando avrà 40 anni e 280 giorni), dovrebbe rinnovare per un’altra stagione se vorrà battere il primato di Alessandro Costacurta, calciatore di movimento più anziano a scendere in campo nel massimo campionato italiano a 41 anni e 25 giorni. Ibra può invece puntare il primato di Francesco Totti, l’attaccante più anziano visto in Serie A (40 anni e 243 giorni), a patto che scenda in campo nell'ultima giornata della prossima Serie A e che questa si giochi dal 24 maggio 2022 in poi (in questa edizione è fissata al 23 maggio,).