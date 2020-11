Ibra, periodo sfortunato dal dischetto: secondo errore di fila dagli undici metri

Non è un periodo fortunato per Zlatan Ibrahimovic per quanto riguarda i tiri dal dischetto. Nel secondo tempo di Milan-Hellas Verona, sul risultato di 1-2 per gli ospiti, lo svedese ha calciato altissimo il rigore del possibile pareggio. Per lui è il secondo errore consecutivo dopo quello contro lo Sparta Praga in Europa League. Zlatan però si è fatto parzialmente perdonare mettendo a segno il gol del definitivo 2-2 nei minuti finali del match.