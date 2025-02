Ibra saluta Morata: "Grande persona, semplicemente alcune situazioni non fanno clic"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan, è stato intervistato da Sky Sport nel pre partita di Milan-Inter. Queste le dichiarazioni dello svedese a pochi minuti dal fischio d’inizio del derby.

Cosa non è andato con Morata? Cosa vi aspettate da Gimenez?

“Prima di tutto Alvaro è una grande persona e un grande giocatore, gli auguro il meglio. Alcune storie per varie situazioni non fanno “clic”. Più di questo non dico. Gimenez l’abbiamo seguito per tanti mesi, ci abbiamo provato anche in estate ma era un’altra situazione. È pronto, l’ho visto dal vivo ed è carico, ha tanta voglia di cominciare. Siamo tutti carichi”.