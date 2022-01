Ibra, San Siro e quella "maledizione" da sfatare

Pioli non ha dubbi sulla scelta del centravanti che stasera partirà dal primo minuto contro la Juventus. Toccherà nuovamente a Ibrahimovic, nonostante i numeri a San Siro siano tutti a favore di Giroud (5 gol su 5 al Meazza). Come sottolinea il Corriere della Sera, Ibra non la butta dentro in casa da più di quatto mesi: era ancora estate, 12 settembre, contro la Lazio. Sette reti su 8 sono arrivate in trasferta: una maledizione che va sfatata.