Ibra scherza con Giroud portiere: "Voglio la sua maglia, non è mai troppo tardi per scoprire il tuo vero ruolo"

Serenità e tanti sorrisi da parte dei rossoneri nei confronti di Olivier Giroud, ieri sera nei panni di portiere per l'espulsione di Maignan nei minuti di recupero. Arriva così anche il commento di Zlatan Ibrahimovic, che tramite una storia su Instagram ha voluto così scherzare sul "nuovo" ruolo del bomber francese: "Voglio la maglia da portiere di Olivier, non è mai troppo tardi per scoprire il tuo vero ruolo".