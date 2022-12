Ibra scherza su un futuro da allenatore: "Ah, non lo sto già facendo?"

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista a Sky Sport soffermandosi anche sulla possibilità di fare l'allenatore in futuro: "Ah, non lo sto già facendo? (ride, ndr). Comunque no, non ci ho pensato, sento che ho tanta responsabilità in questa squadra, sto aiutando la squadra fuori dal campo e dentro quando ci alleniamo, ma non posso dire che sto pensando a fare l'allenatore. Per il momento sto aiutando così, poi per un futuro da allenatore vedremo. Potrebbe essere ma potrebbe essere di no, perché c'è tanta responsabilità. E poi l'ho sempre detto: non è che se sei stato un grande giocatore con una grande carriera sarai anche un grande allenatore, è un'altra carriera e si inizia da zero. Non si hanno vantaggi perché si è Zidane, Ibrahimovic o Guardiola, bisogna iniziare da zero e fare un percorso step by step".