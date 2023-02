Ibra si commuove parlando dell'amico Thijs Slegers malato di leucemia: "Ti voglio bene amico mio"

MilanNews.it

In un'intervista a Espn Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo amico giornalista Thijs Slegers, conosciuto ai tempi dell'Ajax a inizio carriera, e si è epsresso così: "Quando ero giovane e perso non conoscevo nessuno in Olanda. Un giornalista mi ha contattato e siamo andati a cena: da quel momento siamo diventati amici. Thijs mi ha aiutato, siamo sempre rimasti in contatto e sarà sempre nel mio cuore". Slegers dal 2020 ha rivelato di combattere contro la leucemia e Zlatan si è commosso rivolgendo un saluto al suo amico in diretta in quel momento: "Voglio solo dirti che ti voglio bene amico mio"