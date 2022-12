Ibra su Giroud: "Professionista eccellente. È stato importantissimo l’anno scorso ed è decisivo anche quest’anno"

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato queste parole su Olivier Giroud: "Effettivamente lui non lo dirà mai ma io sono il suo idolo... Olivier è un grande, è fondamentale per noi. È stato importantissimo l’anno scorso, quando io non c’ero, ed è decisivo anche quest’anno. E come gli riesce bene con il Milan, lo stesso succede con la Francia. È una persona fantastica, seria, elegante. E un professionista eccellente. È un altro che ha ben chiari i suoi obiettivi: sa che può ancora determinare, e va avanti. Se non ne fosse più convinto farebbe lui un passo indietro".