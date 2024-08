Ibra su Pulisic: "Stagione stupenda. Mi apsetto che possa fare di più e crescere come leader"

Zlatan Ibrahimovic, il giorno dopo l'amichevole a Chicago vinta contro il Real Madrid, è stato ospite del programma sportivo First Take su ESPN per parlare della tournée rossonera, di Pulisic, della sua nuova esperienza da dirigente e della MLS in generale. Le dichiarazioni di Ibrahimovic.

Su Pulisic: “Penso che l’anno scorso con noi abbia fatto la sua miglior stagione della carriera. Credo che quando sei felice fuori dal campo, tu poi lo porti in campo. Ha avuto una stagione stupenda, ha segnato un sacco di gol e fornito tanti assist. Si è sentito libero, è arrivato da noi e si è mostrato per quello che è. Mi aspetto che possa fare anche di più questa stagione e possa crescere anche come leader: siamo una squadra giovane e abbiamo bisogno di questi leader mostrino la strada alla squadra”