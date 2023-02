Ibra su Raiola: "Per me era tutto. Se fosse ancora qui sarebbe fiero di me"

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic ha parlato così a Mediaset di Mino Raiola, il suo ex agente scomparso qualche mese fa: "Per me era tutto, l’ho già spiegato più volte. Era un rapporto incredibile, era la persona che mi attaccava ma che al tempo stesso mi faceva rialzare, mi faceva sempre sentire fame. Mi ‘manipolava’ bene mentalmente, era tutto per me. Adesso sto passando un periodo di professionismo calcistico senza di lui, mi sembra un po’ strano. Ma questo mi dà la forza per continuare: se oggi ci fosse stato lui sarebbe stato fiero di me" riporta tuttomercatoweb.com.