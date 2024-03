Ibra sul momento del Milan: "I ragazzi stanno facendo bene, mi stanno ascoltando. 'Devono' farlo, altrimenti…"

Stasera a Striscia la notizia, Zlatan Ibrahimovic riceverà il suo ottavo Tapiro d'oro, questa volta per la bufera che ha coinvolto il Milan per presunte irregolarità nel passaggio di proprietà tra Elliott e RedBird. Durante l'intervista, lo svedese ha parlato anche del momento della squadra di Stefano Pioli, attualmente seconda in classifica in Serie A e ai quarti di Europa League (affronterà la Roma).

Ecco le sue dichiarazioni riportate da sportmediaset.it: "I ragazzi stanno facendo bene, mi stanno ascoltando. 'Devono' farlo, altrimenti…".