Ibra sul team di lavoro: "Siamo giovani, affamati: nessuno soddisfatto finché non otteniamo ciò che vogliamo, vincere"

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird in AC Milan, è stato intervistato in esclusiva da UEFA Champions League Magazine prima di Real Madrid-Milan del 5 novembre, sfida vinta dai rossoneri per 3-1. Queste le sue dichiarazioni:

Volevo chiederti anche questo, perché, ovviamente, è un enorme cambiamento passare da tutto ciò che hai realizzato in campo a non giocare più. Come stai vivendo questa transizione?

"Dico, da quando ho accettato di smettere di giocare, sto bene. Sono in pace con questa decisione, quindi non sento la mancanza di giocare a calcio. Quando dico che a volte mi sento frustrato a non essere in campo, è più per via della mia esperienza e di quello che so fare. Ma non è che mi manchi giocare in sé. Da quando ho deciso di smettere, sono in pace con questo. Sono felice, mi sento bene, e lavoro con impegno in questo nuovo ruolo. Ho ottimi colleghi e lavoro con persone valide che mi aiutano, quindi siamo un grande team. Siamo giovani, affamati, con grandi ambizioni e una grande visione, e nessuno è soddisfatto finché non otteniamo ciò che vogliamo, che è vincere. È davvero straordinario, quindi io li seguo".