Ibra: "Titolo d'inverno non mi dà nulla, rialziamoci"

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Essere campioni d'inverno non mi lascia nulla: ora dobbiamo reagire. Il Milan non e' primo per caso, ma in alcune situazioni siamo ancora fragili: se manca qualcuno, entrano giocatori giovani, in crescita". E' franco Zlatan Ibrahimovic, dopo la sconfitta in casa con l'Atalanta. "Ora arriva la fase piu' difficile - ha aggiunto a Sky lo svedese - Dobbiamo pensare positivo e rialzarsi". Infine una notazione sulle difficolta' in partita. "Grande Ilicic? Se non lo pressi e gli lasci tempo, si'...Quanto a me, nel primo tempo mi sono sentito un po' solo, dico sempre che serve qualcuno piu' vicino". (ANSA).