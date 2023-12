Ibra torna a Milanello! Il Milan sui social: "Un sorriso che dice tutto

Zlatan Ibrahimovic ha sostenuto oggi la prima giornata nel Centro Sportivo rossonero di Milanello nel nuovo ruolo di Senior Advisor di RedBird e del Milan. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, la presenza dello svedese a Milanello sarà costante per seguire da vicino la squadra; sarà al seguito del gruppo di Pioli anche durante le partite, sia che siano in casa che in trasferta. Il club rossonero, inoltre, ha commentato sui social la presenza dello svedese: "Un sorriso che dice tutto".