Ibra torna al Milan, lei avvallerebbe il ritorno di Del Piero? Allegri: "Sono decisioni della società"

Ibrahimovic torna al Milan da dirigente, manca alla Juventus una figura di questo tipo? Avvallerebbe il ritorno di Del Piero? Sono due delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Cagliari - partita valida per la 12esima giornata di Serie A - ha risposto così: Queste sono cose che non riguardano me, ma decisioni della società. Io devo pensare solo ai giocatori, allo staff e a chi lavora alla Continassa. Poi le decisioni della società vengono prese dall'amministratore delegato, dal direttore sportivo... Sono loro che decidono per il bene della società".