Ibra torna su Lukaku: "Se si è sentito re di Milano colpa di voi giornalisti. Con lui niente di personale"

Tra le tante cose di cui ha parlato dal palco del festival dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è tornato anche sullo scontro avuto con Romelu Lukaku qualche anno fa in Coppa Italia:

Il rapporto con Lukaku. Ti dispiace che non ci sia stato un altro incontro? "Mi dispiace, molto. Gioca nella città del Papa? Sta giocando per me... (ride, ndr). Lo conosco, ho giocato un anno con lui. Non era così come quando è successa quella situazione. Non mi aspettavo quell'atteggiamento, lo conosco da Manchester. In Italia ti fanno diventare qualcosa che non sei, colpa vostra, dei giornalisti. Lo avete fatto sentire qualcosa che non è, allora forse lui si sente re di Milano e del campionato. Ma stava facendo bene, ma lì non ho capito. Lui fa le cose per la sua squadra, ma non era da lui. Lui non è un ragazzo cattivo, ma è successa questa cosa. Poi ho detto: "Se giochiamo un'altra partita vediamo che succede". Non è personale. Mi ha sorpreso, quello che lui ha fatto non è da lui. Quello che ho fatto io sì (ride, ndr)".