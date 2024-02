Ibra versione 2.0: consigli a Cardinale, colloqui con Pioli e la squadra

vedi letture

Dopo aver fatto per anni la differenza in campo, Zlatan Ibrahimovic si propone con una nuova veste. Lo svedese è stato ingaggiato da Gerry Cardinale come nuovo advisor del Milan e si muove a tutto campo, facendo da collante tra società e squadre e spaziando molto viste le sue grandi competenze. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante assiste agli allenamenti insieme all’a.d. Furlani, al capo dell’area tecnica Moncada e al d.s. D’Ottavio, si confronta con Pioli, con il suo staff, con altre figure del club e, ovviamente, con i giocatori.

Lo svedese lavora dietro le quinte, aiutando i giocatori - non ha caso, la crescita di Jovic è coincisa con il suo ritorno - ma senza sovrapporsi a Pioli (che recentemente ha anche difeso). Oltre alla prima squadra, segue con interesse anche le giovanili e cresce sempre di più il suo coinvolgimento nelle operazioni commerciali e di marketing.