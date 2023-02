Ibrahimovic a MilanTv: "Possa dare molto di più. Quando giochi al Milan devi rimanere nella storia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato a MilanTv, Zlatan Ibrahimovic ha commentato così il suo rientro in campo: "E' una sensazione difficile da spiegare. Ti dà tutto, e dopo tutto quello che ho sofferto penso che meritavo di passare questa sensazione. Quando sto bene ritorno in campo per aiutare la squadra sul campo, voglio fare quello che amo e quella che è la mia passione".

Sul momento dei rossoneri: "Momento un po' più positivo, c'è luce. Ci sono momenti alti, bassi e quando è basso l'importante è rialzarsi in alto, per combattere per questi trofei che stiamo giocando. Ora stiamo bene, dobbiamo continuare e non essere rilassati. Quando passi questo momento capisci che sensazione è: per avere questo feeling devi continuare a lavorare, recuperare bene e avere fame di fare di più".