Ibrahimovic al Mondiale? Il ct della Svezia: "Se il fisico regge, perché no..."

E se Ibrahimovic giocasse il prossimo Mondiale? "Se regge fisicamente ed è motivato… perché no". Queste le parole di Jan Andersson, c.t. della Svezia, in vista di un possibile impiego dell'attaccante del Milan in Qatar nel 2022, un anno dopo l’imminente Europeo: "È un giocatore unico - ha dichiarato il ct intervistato da Fotbollskanalen - Quando si allena ha la voglia di un ragazzino ed è ancora in grado di giocare come sempre".