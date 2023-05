Ibrahimovic al Monza? Palladino: "Ha fatto la storia del calcio. Ma io mi accodo a Galliani..."

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Nell'odierna conferenza stampa alla vigilia del Torino, il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato anche delle voci di mercato riguardanti il possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic: "Zlatan l'ho conosciuto alla Juve. Per me è stato un piacere, quando giocava era un mio modello di gioco. Io ero simile a lui come caratteristiche, anche se fisicamente siamo diversi. Mi piaceva emularlo in campo. E' un grande campione che ha fatto la storia del calcio, ma io mi accodo a ciò che ha detto Galliani, ovvero di non parlare di mercato. Ci sono voci e chiacchiere inutili, c'è un campionato in corso. Aspettiamo la fine poi vedremo".