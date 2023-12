Ibrahimovic ancora febbricitante: non sarà presente per Milan-Monza

La prima settimana di Zlatan Ibrahimovic nel ruolo di senior advisor di Redbird e del Milan è stata rimandata. L'ex attaccante svedese doveva essere a Milanello nei giorni scorsi per stare vicino alla squadra, ma un'influenza gli ha impedito di essere presente al centro sportivo rossonero. E che gli impedirà anche di presenziare in tribuna a San Siro per Milan-Monza.