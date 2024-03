Ibrahimovic attaccato dagli animalisti a Verona: lo striscione al Bentegodi

Il Milan oggi pomeriggio, ore 18.45, sarà in campo per affrontare lo Slavia Praga nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Per i rossoneri c'è da gestire un vantaggio di due gol dopo il 4-2 di sette giorni fa a San Siro. Al seguito della squadra ci sarà, come ormai da prassi, Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird. Questa mattina, però, Tuttosport riporta di un attacco all'indirizzo dello svedese in arrivo non da suoi detrattori sportivi, come gli è capitato spesso durante la carriera, ma da un gruppo di... animalisti.

Come viene riportato, ieri è apparso fuori dall'ingresso del settore ospiti dello stadio Marcantonio Bentegodi, dove il Milan giocherà la sua prossima gara di campionato contro l'Hellas Verona domenica alle 15, uno striscione contro Zlatan Ibrahimovic, scritto e appeso da un gruppo di animalisti che attaccano Ibra per uno dei suoi hobby che sarebbe quello di andare a caccia. Lo striscione recita: "Ibra ammazza animali. Lo sport non cancella l'odore".