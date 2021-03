Ibrahimovic: "Cachet a Sanremo? Lo devolverò in beneficienza"

Nella conferenza stampa di presentazione di Sanremo svoltasi nella giornata di oggi, Zlatan Ibrahimovic, ha affermato che il cachet che gli spetta dato che parteciperà alla kermesse come ospite, andrà completamente in beneficienza. Ibrahimovic ha dichiarato: “Cachet? I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tutti che sono grato a quello che l'Italia ha fatto per me. I soldi che entrano li diamo in charity (beneficenza), non vi preoccupate”.