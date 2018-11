Ibrahimovic conferma: "Il Milan? C'è interesse e non è un segreto, ma sono felice di essere ai Galaxy"

Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare della posizione, come riportato dal sito ufficiale dei La Galaxy. L'attaccante svedese ha confermato l'interessamento del Milan ma si è detto concentrato sulla sua esperienza nel club statunitense: "C'è interesse, non è un segreto. C'è interesse dall'Europa, ma la mia priorità sono i LA Galaxy, sono qui e sono felice di essere qui. C'è sempre stato interesse, è normale. Quando sono stato infortunato magari, ma ora non è una sorpresa. Non vado in prestito, non ne ho bisogno, se appartengo ad un club mi concentro su quel club".