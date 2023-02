Ibrahimovic continua a lavorare in gruppo: con il Monza potrebbe riassaporare il campo

MilanNews.it

Come riferito ieri da MilanNews.it (QUI) e come riportato anche oggi da Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic continua ad allenarsi in gruppo e lo farà anche oggi e domani. Se con il Torino non c'è stata possibilità di vederlo di nuovo in campo, sabato contro il Monza le sue quotazioni aumentano, sempre per un breve spezzone finale. Intanto ieri lo svedese ha giocato in partitella affianco al figlio.