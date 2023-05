Ibrahimovic corre contro il tempo: vuole esserci per l'ultima di campionato

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Non sono arrivate buone notizie, quantomeno nell'immediato, per Zlatan Ibrahimovic dalle parole pronunciate ieri in conferenza stampa da Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha risposto così alla domanda sul fuoriclasse svedese: "Non è ancora tornato a lavorare sul campo. Al momento non so se tornerà a giocare quest'anno, me lo auguro". E se lo augura anche Zlatan che, come scrive il Corriere dello Sport, vorrebbe quantomeno tornare in campo per l'ultima giornata di campionato, a San Siro, contro il Verona: potrebbe essere la sua ultima in rossonero e addirittura la sua ultima in carriera.