Ibrahimovic e il primo trasferimento al Milan: "Galliani è venuto a casa mia e..."

Zlatan Ibrahimovic, ospite al Festival dello Sport di Trento, parla del suo primo trasferimento al Milan:

"Non era un momento facile per me, l'allenatore voleva vendermi a tutti i costi. Poi è arrivato il Gamper contro il Milan, il Milan parlava con Mino per capire che fare. Quando sono venuti a Barcellona, eravamo nel tunnel prima di entrare in campo. Tutti i giocatori del Milan dicevano: "Dopo la partita torni con noi". Nesta, Pirlo, Ronaldinho, dicevano tutti: "Torni con noi". Dopo la partita è arrivato Dinho negli spogliatoi, mi ha preso la mano e mi ha detto: "Dai, andiamo a casa". In queste situazioni non volevo mettere ansia ad Helena. Nel calcio ci sono tante parole, Galliani invece è venuto a casa nostra. Helena non sapeva chi fosse, mi ha chiesto chi è. "È il big boss del Milan". "E che vuole?". "Vuole che andiamo al Milan". E lei: "E cosa aspettiamo allora?". E alla fine hanno trovato un accordo con il Barcellona. Alla sera siamo andati a cena, Galliani tira fuori la carta di credito ma non funzionava. Era dopo il mio transfer. Allora dico: "È già finito? Pago io". (ride, ndr)".