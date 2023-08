Ibrahimovic e Nasti, ecco un episodio: "Una volta, al Milan, non gli passai il pallone. Me ne disse tante, uscii dal campo a testa bassa"

vedi letture

Marco Nasti, attaccante del Bari, in prestito dal Milan, ha raccontato in conferenza stampa un retroscena con protagonista Zlatan Ibrahimovic relativo ai tempi della militanza nelle giovanili del Milan: "Una volta, al Milan, in allenamento non gli passai il pallone. Me ne disse tante, uscii dal campo a testa bassa".