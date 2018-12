Ibrahimovic, Gattuso non si espone: "Fate questa domanda a Leo, Maldini e Gazidis, penso ai miei attaccanti"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino, Rino Gattuso non ha voluto esporsi sulla situazione Ibrahimovic: "Non mi risulta nulla, vale sempre quello che dico. C'è Leonardo, Maldini e Gazidis, fate questa domanda a loro. Io devo pensare a quello che ho tra le mani, a Borini che ha un fastidio alla caviglia, a come far muovere i miei attaccanti. A tutto il resto ci pensa la dirigenza".