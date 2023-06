Ibrahimovic: "Il Milan è nel mio cuore. Sono orgoglioso che la gente voglia vedermi al Milan in un altro ruolo"

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul suo rapporto con il mondo Milan: “Sono orgoglioso del fatto che la gente voglia rivedermi nel Milan anche in un altro ruolo. Il Milan mi è rimasto nel cuore, quello che ho passato con questo club è qualcosa che rimane dentro. E poi vedere la passione dei tifosi come oggi, è qualcosa che mi dà tanto. Ora mi prendo del tempo, vediamo cosa succederà. Sono passate solo tre settimane, magari torno a giocare, non si sa mai. Forse fra un mese sono in ritiro col Milan…”.