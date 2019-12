Ibrahimovic, il primo ex compagno che ritroverà sarà Balotelli

Non sono tanti gli ex compagni di squadra di Zlatan Ibrahimovic che giocano a calcio e soprattutto in Serie A. La prima vecchia conoscenza che lo svedese incontrerà nella sua seconda avventura in rossonero sarà Mario Balotelli. Il bomber di Malmo e l'attaccante bresciano hanno giocato insieme all'Inter dal 2007 al 2009: da sottolineare come Balotelli all'epoca non avesse neanche vent'anni. Brescia-Milan è in programma il 24 gennaio alle 20:45.