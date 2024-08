Ibrahimovic: "Morata è uno dei leader, oggi è venuto per dare supporto"

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan, ha parlato a DAZN nel pre partita di Parma-Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Morata oggi ha viaggiato con la squadra nonostante l’infortunio. È un leader come lo eri tu? “Lui è ancora giovane, io ero vecchio. È uno dei leader, è venuto per dare supporto. Questo è importante. La squadra è giovane. Morata ha grande esperienza, mentalmente ed in campo”.