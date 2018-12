Ibrahimovic, niente ritorno al Milan: "ML...Z: con te non ho finito"

Da MLS a ML...Z. Grazie alla Z di Zlatan, Ibra dice addio all'addio. Non tornerà al Milan, corroborando le parole della dirigenza rossonera e di Leonardo. "Non tornerà". Anzi. Zlatan Ibrahimovic raddoppia e lo conferma tramite i social. "ML...Z. Con te non ho finito".

MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 17 dicembre 2018