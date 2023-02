Ibrahimovic: "Non toccavo palla da un anno e due mesi, poi mi sono allenato per tre giorni e non sembra sia passato un anno"

MilanNews.it

Intervistato a DAZN, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così dell'apporto che potrà dare: "Mi sento di poter aiutare più di quello che ho fatto oggi. Penso che se facessi più allenamenti come starei. Non toccavo pallone da un anno e due mesi, poi mi sono allenato per tre giorni e sembra non sia mai passato un anno".