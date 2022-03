Ibrahimovic: "Penso di aver passato più anni al Milan che negli altri club, qui gioco con molta emozione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato in esclusiva dai canali UEFA, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così del suo ritorno in rossonero: "Gioco con molta emozione perché è un club che mi ha dato la felicità, mi ha dato tanto e penso di aver trascorso più anni qui che in tutti i club che ho rappresentato. È stato bello tornare in UEFA Champions League. Dopo aver sfiorato la qualificazione per un paio d'anni, tutti erano molto contenti di tornare".