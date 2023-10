Ibrahimovic poteva venire al Milan dopo la Juve? Lo svedese svela un retroscena del suo trasferimento all'Inter

Dopo la Juve eri in bilico tra Milan ed Inter? Così Ibrahimovic ha parlato al Festival dello Sport: "Mino parlava con tutte e due. Eravamo più vicini al Milan, poi loro dovevano giocare un preliminare per la Champions e mi chiedevano di aspettare per capire la situazione. In quel momento l'Inter ha capito e ha fatto in fretta: hanno chiuso il deal prima del Milan. Mino diceva che il primo che arrivava firmava. E l'Inter lì è arrivata prima".