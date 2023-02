Ibrahimovic: “Queste sono sere fantastiche, il Milan ha grande storia in Champions”

MilanNews.it

Intervistato a MilanTv, Zlatan Ibrahimovic ha commentato così la partita di questa sera con il Tottenham; "Queste sere sono fantastiche, il Milan ha grande storia in Champions League. Si vede nei tifosi, è una cosa extra. Non tutti hanno la possibilità di giocare in Champions League, ma è un momento fantastico che devi godere e allo stesso tempo stare concentrato; fare tutto per vincere. È un’atmosfera incredibile Tutte le partite che arrivano è sempre una nuova partita, non si può paragonare all’ultima partita o con altre squadre: tutto può succedere, bisogna credere nella partita che arriva perché ci sono piccoli dettagli che fanno la differenza".