Ibrahimovic riceve la maglia rosa del Giro d'Italia: "Ho fatto tanti allenamenti in bici, ma mai una gara"

Dopo l'interessante intervista al Festival Dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto l'iconica maglia del Giro d'Italia. Queste le parole rilasciate in una breve intervista sul profilo Instagram del Giro d'Italia: "Non ho mai visto una tappa e non ho mai fatto una gara con la bicicletta, però nel corso degli anni moltissimi allenamenti duri e intensi. Un consiglio ai giovani di oggi? Impegnati e non mollare mai, andare sempre avanti".