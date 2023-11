Ibrahimovic rompe il silenzio sui social: "Tic tac tic tac"

Zlatan Ibrahimovic fa sempre discutere di sè ma in particolare nelle ultime ore fanno parlare le indiscrezioni di un suo possibile ritorno al Milan, in veste dirigenziale. Ieri lo svedese si è incontrato, in un colloquio durato due ore, con Gerry Cardinale, proprietario del Milan: i riscontri sono positivi e si cerca un ruolo per Ibra all'interno della società. Intanto Zlatan rompe il silenzio sui social con un messaggio criptico: "tic tac tic tac", come a imitare le lancette di un orologio che scorrono. La foto, pubblicata insieme alle scritte, lo ritrae in tribuna a San Siro. Novità in vista?