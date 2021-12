Ibrahimovic, sono 13 le reti segnate dallo svedese nel 2021

Guardando a numeri e statistiche del 2021 di Ibrahimovic, si può segnalare un dato riguardante lo svedese. Il numero 11 rossonero, nell’anno che sta per volgere al termine, è stato spesso indisponibile ma ugualmente capace di incidere in maniera netta in campo. Ibrahimovic, infatti, in 30 presenze totali tra campionato e coppe ha segnato la bellezza di 13 reti.