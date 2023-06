Ibrahimovic su Maldini: "Mi spiace, è una bandiera del Milan. Non so cosa sia successo..."

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Zlatan Ibrahimovic si è così espresso a La Gazzetta dello Sport su Paolo Maldini, incontrato ieri a San Siro: “Sì, un bell’abbraccio… In realtà ci siamo detti solo poche parole. Con lui ho un buon rapporto, abbiamo giocato contro e mi spiace che non siamo stati insieme in squadra. Però abbiamo lavorato insieme, abbiamo vinto. Poi, per tutto il resto, non so cosa sia successo. Mi spiace per Paolo, perché lui è una bandiera del Milan”