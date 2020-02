Ibrahimovic su rigore e il Milan vince per l’ultima volta il derby in trasferta

Il Milan non marca nei primi quarantacinque minuti di un derby di campionato giocato in trasferta dalla stagione 2012-2013. Allora, al 21’, fu El Shaarawy a schiodare il risultato dallo 0-0. Cinquanta minuti più tardi, tuttavia, Schelotto rimetteva in pari il punteggio siglando quell’1-1 che sarebbe resisto fino al termine del match.

Soprattutto, mettendo un ulteriore tassello a quella serie di stracittadine interne positive arrivata adesso a quota 8: 5 vittorie più 3 pareggi dall’annata 2011-2012 in poi.

Nella storia degli Inter-Milan di Serie A, rossoneri per 9 gare senza successi sono un evento che s’è già verificato in un’occasione. Fra il 1951-1952, 2-2, e il 1959-1960, 0-0, quando la Beneamata raccolse 4 successi e 5 segni X.

E se continuiamo a sfogliare gli almanacchi andando indietro nel tempo, scopriamo che prima di vincere un derby in trasferta, il Milan dal 1929-1930 in poi incassò ben 6 sconfitte e solo in 4 occasioni raccolse un misero punticino.

Insomma i digiuni extra large non sono una novità.

Però con Ibrahimovic in campo… i rossoneri hanno colto l’ultimo segno 2 in schedina: 0-1, nel 2010-2011.

Il Biscione viene dal successo in trasferta sull’Udinese. In Friuli Lukaku (doppietta) e compagni hanno ritrovato la vittoria dopo 3 segni X di fila. Tuttavia fanno punti dall’ottava giornata di campionato. Il Diavolo ha pareggiato in casa col Verona lo scorso weekend e da 5 giornate smuove la classifica, 11 punti. Vero e proprio record stagionale.

Terminiamo ricordando i tre risultati più ricorrenti al termine degli Inter-Milan: l’1-1 con 13 presenze; il 2-2 e lo 0-0, entrambi con 8 caps.

CONFRONTI DIRETTI CON L’INTER SQUADRA DI CASA (SERIE A)

85 incontri disputati

32 vittorie Inter

30 pareggi

23 vittorie Milan

123 gol fatti Inter

111 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA CON L’INTER SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Inter-Milan 2-0, 23° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA CON L’INTER SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Inter-Milan 1-0, 9° giornata 2018/2019